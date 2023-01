Michael Bisping al ChitoVera: Te doy una paliza

El ex campeón de la UFC Michael Bisping ha bromeado con Marlon Vera después de que el peso gallo le sugiriera que se dedicara a entrenar.

Durante mucho tiempo, Michael Bisping ha sido una figura muy querida en las artes marciales mixtas. Desde su ascenso inicial hasta ganar el título de peso medio, «The Count» ha mantenido esa popularidad incluso después de retirarse del deporte.

Se ha ganado el respeto de las masas, y no sólo por sus insultos. Bisping es un legítimo miembro del Salón de la Fama y, algún día, muchos creen que también sería un gran entrenador. Por desgracia, aún no ha llegado a ese punto, ya que está centrando su atención en las tareas de comentarista, analista y actor.

Marlon Vera, sin embargo, cree que debería acelerar el proceso. La interacción comenzó con Smith y Vera hablando de ir al Centro de Entrenamiento RVCA para entrenar con Luke Rockhold. Lo que siguió fue un intercambio hilarante.

Bisping: «¿Qué? ¿Acaso soy invisible ‘Chito’? ¡No puedo hacer nada!».

Vera: «Bisping, tienes dos rodillas artificiales, un ojo artificial. Sé tú el entrenador y dinos qué hacer».

► BISPING BROMEA CON VERA

Bisping: «Hermano, número uno, te doy una paliza cada vez que estoy ahí abajo, hermano. Así que no me vengas con tonterías de entrenador. No me dejes salir a pastar todavía».

«Chito» es uno de los aspirantes más interesantes de las 135 libras, y quizá uno de los mejores luchadores del planeta. Se espera que regrese a la acción en febrero para lo que promete ser un encuentro de locos con Cory Sandhagen, con algunos creyendo que el ganador debe ganar una oportunidad por el título.