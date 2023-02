Mia Yim tuvo una mala experiencia en un viaje reciente

Mia Yim atravesó un fin de semana físicamente agotador, con su participación en el Royal Rumble femenil de este sábado, la ex NXT duró casi 17 minutos en el encuentro antes de ser eliminada por Piper Niven, quien retomó su antiguo nombre de NXT UK. “Michin” también estuvo presente en la edición de esta semana de Monday Night RAW, acompañando a Candice LeRae en un combate contra Iyo Sky, que no pudo ganar por la interferencia del resto de miembros de Damage CTRL.

Mia Yim recientemente publicó en su cuenta de Twitter, una mala experiencia que experimentó en un viaje reciente mientras regresaba a Orlando luego de formar parte de los recientes programas de WWE.

Whew lawd. All flights to Dallas cancelled today so I drove. After 6.5 hours, I made it home. Thank goodness. Why did I move from Orlando again?!

— Michin 미친 (@MiaYim) February 1, 2023