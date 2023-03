Uno de los temas que levantó la polémica en las últimas horas fue un incidente que fue comentado por Rhea Ripley en torno al “acoso” de los fanáticos, cuyo detalle lo dio en una entrevista reciente con USA Network, donde básicamente indicó que se negará a firmarles a los fanáticos cualquier objeto fuera de los lugares designados para ello (los Meet & Greet), a menos que se tratara de una foto personal. Esto fue lo que dijo la miembro de The Judgment Day:

“¡La gente tiene que respetar que no significa no! No me sigáis por el aeropuerto ni fuera. ¡Hoy me ha desanimado por completo! Ya no firmaré NADA que no sea una foto personal nuestra. Odiame, no me importa. Si alguien está en desacuerdo conmigo, trata de ponerte en nuestros zapatos por un maldito día“.

► Superestrellas exigen respeto por parte de los fanáticos

Evidentemente, lo dicho por la ex Campeona Raw levantó un debate en torno a cómo deberían comportarse las Superestrellas con sus fanáticos cuando entran en contacto con ellos en lugares públicos como un aeropuerto. Si analizamos las palabras dichas por Rhea Ripley, simplemente lo que está pidiendo es un poco de empatía hacia ellos, considerando que incluso podrían perder un vuelo (en el caso del aeropuerto) si pasan mucho tiempo firmando autógrafos o tomándose fotografías, y esto pasa con cualquier personalidad pública en el mundo. No todos son abiertos a compartir con fanáticos, ni a dar declaraciones a la prensa en lugares que no están designados para estos fines.

Recientemente, Mia Yim, quien curiosamente fue su rival cuando esta regresó a la WWE el año pasado, salió en apoyo a la ex Campeona NXT y compartió prácticamente su mismo sentir en su cuenta de Twitter, respecto a las situaciones en las que ella podría compartir con los fanáticos, fuera de los lugares que la compañía organice para este fin, citando el enlace con la entrevista dada por Rhea Ripley.

**unless at a meet and greet or at a show. — Michin 미친 (@MiaYim) March 23, 2023