Mia Yim: “Michin es mejor que Reckoning”

Mia Yim regresó a WWE durante el régimen de Triple H, y se unió a The OC, Karl Anderson y Luke Gallows para poder lidiar con Rhea Ripley y el resto de The Judgment Day. La HBIC fue despedida en el 2021 junto a otro puñado de luchadores debido a recortes presupuestarios, pero previo a esta situación, no estaba teniendo un buen paso por el elenco principal, ya que había trabajado como miembro del extinto grupo, Retribution, donde pasó con más pena que gloria. En noviembre de 2022, el personaje de la ex “Reckoning” se renovó, al igual que su nombre, ya que ahora es identificada bajo el nombre “Michin”.

► Para Mia Yim, “Michin” es solo un apodo

Mia Yim apareció recientemente en Out of Character con Ryan Satin, y se refirió al nombre de “Michin”, diciendo que es solo un apodo por ahora, aunque no descartó la posibilidad de que pudiera convertirse en su nuevo nombre. También agregó que será todo un desafío para los fanáticos adaptarse a este nuevo nombre.

“Esa es una gran pregunta porque no sé. Creo que inicialmente era un apodo. Todo el tiempo, me dijeron que era un apodo. Lo más importante que quiero que todos sepan es que estoy de acuerdo con este nombre. Todo nuevo, no a todos les va a gustar. Lo entiendo, pero estoy bien con este nombre. Es mejor que Reckoning, así que no me voy a quejar de este nombre. Es un apodo ahora, y quién sabe, tal vez en el futuro, podría pasar a ser mi nombre. Si es así, también estoy de acuerdo con eso”.

“Solo quiero que todos sepan que no tienen que ver el edificio en llamas. Está bien. También es un desafío para mí hacer que funcione. Puede que no funcione ahora porque durante 12 años he sido Mia Yim, así que, por supuesto, algo diferente, algo nuevo, a la gente no le va a gustar. ‘¿Por qué estás cambiando algo que no está roto? Está bien, pero esto puede ser solo un desafío. Déjame ver si puedo lograr que ames a Michin tanto como amas a Mia Yim, si ese fuera el caso. Considerándolo todo, creo que es un apodo por ahora”.

Habrá que ver qué sigue para Mia Yim, quien desde la lesión de AJ Styles ha tenido que cambiar de rumbo, y está trabajando regularmente junto a Candice LeRae, con quien también hizo equipo durante su etapa en NXT.