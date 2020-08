Mexicanos de WWE cierran filas en torno a Dominik

Pese a las diferencias, la sangre llama. Tras la brutal golpiza que Dominik se llevó de manos de Seth Rollins y Buddy Murphy, los luchadores mexicanos de WWE mostraron su apoyo al hijo de Rey Mysterio.

Primero fueron Ángel Garza y Andrade, quienes han tenido diferencias en el pasado con Rey Mysterio, pero que se mostraron molestos y sorprendidos por la agresión tan artera de la que que fue castigado por Seth Rollins. Esto aunado a la molestia del propio Rey que incluso aceptó el apoyo del de Gómez Palacio.

Pero el apoyo no quedó ahí, y directamente de NXT el Legado del Fantasma en texto de Santos Escobar y Raúl Mendoza, también manifestaron su apoyo al heredero de la dinastía Mysterio.

To anyone that knows the meaning of the expression #LaRaza : This will not go unpunished... and for you @35_Dominik #Respect #LegadoIsLegado 👊🏽☠️🇲🇽 #WWERAW pic.twitter.com/LbQToYmGK5

— SANTOS ESCOBAR💀🇲🇽 (@EscobarWWE) August 11, 2020