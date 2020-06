Siguen y siguen las revelaciones que afectan a WWE. En este caso, se suma un cuatro luchador de NXT UK que ha sido puesto en la lista negra de gladiadores que han cometido acoso sexual contra hombres, o principalmente, mujeres.

El escocés Joe Coffey, de 32 años, ha sido acusado por Sierra Loxton de ser un stalker, de no dejarla sola y de estar obsesionado con ella. Sierra Loxton es una mujer proveniente de Gales, de no menos de 25 años de edad, y quien debutó el 29 de mayo de 2016 y se retiró el 28 de mayo de este año, por lo que estuvo activa solo durante 3 años en la industria, y se retiró por una lesión en su espalda y ante la imposibilidad de luchar por la pandemia de este coronavirus. Ahora se dedica a ser modelo erótica en OnlyFans.

I had to block Joe Coffey on all my social media accounts because he wouldn’t leave me alone. I’ve been told tonight that hes sexually harassed 3 girls, sending unsolicited naked images, voice notes, stalking. #speakingout

"Tuve que bloquear a Joe Coffey en todas mis cuentas de redes sociales porque no me dejaba en paz. Esta noche me han dicho que ha acosado sexualmente a 3 chicas, enviando imágenes de desnudos no solicitados, notas de voz y acoso".

Una fan también lo denunció por ella y por su amiga:

he did this to a friend of mine by finding her through the NXTUK tags lmao, sent me the exact message he sent to her to initially try and slide in when she was staying at my house.