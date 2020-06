MeToo Dave Lagana fuera de NWA tras escándalo sexual

El día de ayer informábamos que una mujer llamada Liz Savage, luchador y quien también trabaja como guionista, decidió exponer un caso en el que narraba que Dave Lagana, Vicepresidente de NWA, la había abusado sexualmente al realizarse tocamientos indebidos mientras dormían en una misma cama, situación a la que llegaron porque Lagana la invitó a quedarse en su casa mientras buscaban trabajo como escritores en una empresa que estaba por crearse, aunque Lagana sí tenía otros trabajos.

La compañía, cuyo dueño y presidente es el músico Billy Corgan,

Pursuant to allegations made by pro wrestler Liz Savage on her Twitter account, 6/18/2020, NWA VP David Lagana has resigned his position, effective immediately. As well all production of NWA content is temporarily halted, pending a restructuring of executive management positions.