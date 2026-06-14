MetLife Stadium: Donde la Final de la Copa del Mundo FIFA y WrestleMania Comparten la Misma Cancha

Abril de 2013. WrestleMania 29 llenó MetLife Stadium con más de 80 mil personas. El estadio, de 82 mil 500 localidades, queda en East Rutherford, Nueva Jersey. Giants y Jets comparten esa casa desde 2010. Costó mil 600 millones de dólares. Aquella noche, John Cena derrotó a The Rock por el Campeonato WWE en el evento estelar. The Undertaker extendió su racha invicta a 21-0 frente a CM Punk. Y Alberto Del Rio retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo, el único luchador mexicano en haber defendido un título mundial sobre esa cancha. La taquilla del evento alcanzó los 12.3 millones de dólares.

Esa misma cancha, un coloso a cielo abierto y sin techo retráctil, albergará el partido que defina al campeón de la Copa del Mundo FIFA 2026. El calendario del torneo contempla ocho encuentros en esta sede, un arco que va desde la fase de grupos hasta la final.

La pregunta sobre quién jugará la final del torneo de selecciones más importante del mundo inquieta a todos: desde millones de aficionados y analistas, hasta entrenadores, los propios futbolistas y, por supuesto, aquellos que hacen sus apuestas. Si hablamos de probabilidades, las casas de apuestas para el Mundial son, de hecho, un muy buen termómetro para medir las chances reales de las selecciones de llegar a la final. Por ejemplo, según los momios actuales, las parejas más probables para la gran final que manejan los analistas son Argentina-España, Brasil-Francia e Inglaterra-España.

En cualquier caso, el MetLife Stadium se prepara para recibir una final de Copa del Mundo de una magnitud sin precedentes. Pero antes, vamos a revisar cómo esta arena ya ha sido sede de los eventos más grandes del wrestling y por qué se ha ganado el derecho de albergar el partido más importante del fútbol mundial.

Tres eventos, una sola arena

Seis años después, WrestleMania volvió. Ante 82 mil 265 personas, Becky Lynch venció a Ronda Rousey y Charlotte Flair en un Winner Take All Triple Threat. Nadie había visto a una mujer cerrar WrestleMania en 35 ediciones del evento. Taquilla de esa noche, 16.9 millones de dólares. Y en agosto de 2025, otro hito: MetLife recibió el primer SummerSlam de dos noches, con 113 mil 722 personas entre ambas funciones. Para cerrar la segunda noche, Cody Rhodes le arrebató el Campeonato Indiscutido WWE a John Cena en un Street Fight.

Abril de 2013, WrestleMania 29. Más de 80 mil personas, 12.3 millones de dólares en taquilla. John Cena venció a The Rock. Undertaker llegó a 21-0.

Más de 80 mil personas, 12.3 millones de dólares en taquilla. John Cena venció a The Rock. Undertaker llegó a 21-0. Abril de 2019, WrestleMania 35. Ante 82 mil 265 personas, taquilla de 16.9 millones de dólares. Primer main event femenil en WrestleMania.

Ante 82 mil 265 personas, taquilla de 16.9 millones de dólares. Primer main event femenil en WrestleMania. SummerSlam 2025: 113 mil 722 asistentes en dos noches, récord histórico de la franquicia. Cody Rhodes venció a John Cena en el cierre.

De la escenografía al césped natural

La ausencia de techo, que en su momento fue cuestionada por organizadores de eventos deportivos bajo cubierta, resultó una ventaja doble. WWE aprovechó el espacio aéreo sin restricciones para construir escenografías de varios niveles y pirotecnia a escala industrial; FIFA encontró las condiciones para instalar una cancha de pasto natural en lugar del césped sintético FieldTurf que utiliza la NFL. La adaptación al estándar FIFA exigió demoler las secciones de concreto prefabricado en las cuatro esquinas del nivel inferior y reemplazarlas con un sistema modular de acero compuesto, diseñado para retirarse cuando el campo requiere dimensiones de fútbol y reinstalarse para temporadas de fútbol americano. Mil 740 asientos fijos fueron eliminados de manera permanente. La prueba de fuego de esta nueva configuración llegó con la final del Mundial de Clubes FIFA 2025: Chelsea venció 3-0 al Paris Saint-Germain ante 81 mil 118 espectadores, con un doblete de Cole Palmer.

Son contados los recintos en el mundo capaces de albergar un WrestleMania, un SummerSlam y una final de torneo FIFA en poco más de una década. MetLife Stadium es, hasta hoy, el único.

WrestleMania 29 (2013) y WrestleMania 35 (2019) : los eventos con mayor recaudación en la historia del recinto en su momento respectivo.

: los eventos con mayor recaudación en la historia del recinto en su momento respectivo. SummerSlam 2025 : récord de asistencia para un SummerSlam, primer formato de dos noches.

: récord de asistencia para un SummerSlam, primer formato de dos noches. Final del Mundial de Clubes FIFA 2025: Chelsea 3-0 Paris Saint-Germain, 81 mil 118 espectadores.

Chelsea 3-0 Paris Saint-Germain, 81 mil 118 espectadores. Final de la Copa del Mundo FIFA 2026: MetLife será la sede del partido que defina al campeón del mundo.

La arena donde Undertaker llegó a 21-0, donde Becky Lynch cerró WrestleMania como el primer main event femenil de la historia y donde Cody Rhodes destronó a John Cena, será la misma en la que se levante el trofeo más codiciado del fútbol.