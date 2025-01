Mercedes Moné ya está generando beneficios a RevPro

Se habla mucho durante la última semana de que Mercedes Moné tiene nuevo apodo, «3 Belts Moné», tras hacerse con el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro en Wrestle Dynasty, donde derrocó a Mina Shirakawa. Si bien la estadounidense realmente puede denominarse «4 Belts Moné», pues dicha correa se unificó en 2023 con el Campeonato Femenil Southside.

RevPro no pudo comenzar mejor el presente año, considerando lo que supone que Moné porte uno de sus principales oros. Ninguna promotora europea tiene a una monarca, indistintamente de su género, tan mediática como Moné, quien se ha mostrado ya predispuesta a defender estatus en el viejo continente, y esto acentúa la percepción de que RevPro es hoy la empresa número uno del circuito «indie».

Y la repercusión de Mercedes Moné sobre el producto de RevPro se hace notar sin ni siquiera haber disputado todavía un combate bajo los focos de la casa dirigida por Andy Quildan, quien reveló lo siguiente durante reciente entrevista concedida a Cultaholic.

And just like that, say hello to #fourbeltzmoné! 🤑🤑🤑🤑 Formerly known as #twobeltzmoné, which you can read all about in this week’s #monémag

