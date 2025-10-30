Mercedes Moné y Kris Statlander se enfrentarán por el Campeonato Femenil AEW en Full Gear

Tras un violento enfrentamiento, Mercedes Moné y Kris Statlander oficializaron su combate por el Campeonato Femenil de AEW en Full Gear, luego de una caótica intervención que involucró a Athena, Willow Nightingale y Harley Cameron.

El caos se desató en backstage cuando Mercedes Moné y Kris Statlander comenzaron a intercambiar golpes sin previo aviso. La rivalidad, que venía gestándose desde semanas atrás, estalló definitivamente cuando Moné atacó a la campeona por la espalda, desatando una trifulca que se extendió hasta la rampa de entrada.

Statlander, fiel a su estilo, respondió con potencia al cargar a Moné sobre sus hombros y lanzarla hacia el ring. Sin embargo, la situación cambió radicalmente con la llegada de Athena, quien apareció para atacar brutalmente a la campeona con su clásico O Face, luego de que Moné la castigara con un Backstabber. El ataque dejó a Statlander tendida en la lona.

► Momentos clave del ataque

Cuando la campeona parecía indefensa, Willow Nightingale y Harley Cameron corrieron al ring para equilibrar las fuerzas. Las cuatro mujeres se enfrentaron en un caótico cierre que obligó a los oficiales de AEW a intervenir. Finalmente, se anunció de manera oficial que Kris Statlander defenderá el Campeonato Femenil de AEW ante Mercedes Moné en Full Gear.

► ¿Qué pasará ahora?

Con el anuncio confirmado, Full Gear 2025 promete ser el escenario de una de las rivalidades más intensas del año. Moné buscará consolidar su legado en AEW capturando el oro, mientras que Statlander tendrá la oportunidad de reafirmar su reinado ante una de las superestrellas más dominantes del momento.