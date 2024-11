Mercedes Moné y Kamille terminan su sociedad

En el más reciente episodio de AEW Dynamite, Mercedes Moné y Kamille dejaron boquiabiertos a los fanáticos, pues terminaron su sociedad.

Todo comenzó cuando Mercedes Moné apareció junto a Kamille en la entrada para hablar con Tony Schiavone. Durante la conversación, Schiavone destacó el combate entre Moné y Kris Statlander, calificándolo como uno de los mejores enfrentamientos femeninos en la historia. Mercedes, tomando el micrófono, no perdió la oportunidad de resaltar su legado.

«Demostré cómo una verdadera mujer hace el trabajo. Kamille, ya que no puedes hacer nada bien, te diré que…», alcanzó a decir Moné antes de ser interrumpida por Kamille, quien le arrebató el micrófono.

Con una actitud desafiante, Kamille respondió con contundencia: «¡Cállate! ¿Eres estúpida o tonta? No me puedes despedir, porque renuncio«.

El momento generó una fuerte reacción entre el público, dejando en el aire el futuro de esta rivalidad y el destino de Kamille dentro de AEW.

What did Kamille just do?!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@MercedesVarnado | @Kamille_Brick | @CallMeKrisStat | @tonyschiavone24 pic.twitter.com/KKizgVCu13

— All Elite Wrestling (@AEW) November 28, 2024