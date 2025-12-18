Mercedes Moné y Athena llevan a la victoria a su equipo

Un combate de ocho luchadoras lleno de intensidad y choques constantes terminó con la victoria de Megan Bayne, Marina Shafir, Mercedes Moné y Athena, quienes aprovecharon un momento clave para imponerse a Timeless Toni Storm, Mina Shirakawa, Willow Nightingale y Harley Cameron.

La acción arrancó con Willow Nightingale y Mercedes Moné como protagonistas, con Willow imponiendo su fuerza antes de ceder el relevo a Harley Cameron. El equipo técnico tomó ventaja inicial sobre Marina Shafir, aunque sus compañeras intentaron intervenir sin éxito, siendo expulsadas del ring.

Tras varios intercambios fuera del cuadrilátero, Megan Bayne frenó un intento de DDT de Harley, permitiendo que ambas buscaran el relevo. Del otro lado, Timeless Toni Storm castigó repetidamente a Shafir con snapmares y un DDT, posando antes de conectar un Hip Attack que parecía encaminar el triunfo, pero Athena detuvo el remate con una oportuna patada.

► Momentos clave de la lucha femenil

El combate volvió a intensificarse cuando Megan y Willow intercambiaron duros golpes, con Nightingale logrando una cuenta cercana tras un spinebuster. Marina sacó del ring a Harley y la acción se trasladó nuevamente a ringside, donde Toni y Mina Shirakawa volaron sobre sus rivales. Athena respondió con un tope, mientras que Willow sorprendió a Moné con un poderoso pounce.

El desenlace llegó cuando Athena conectó su devastador O Face y Mercedes Moné aprovechó para asegurar la cuenta de tres.

The best of frenemies make for a winning pair as Athena’s O-Face gives way to a pin by Mercedes Moné#AEWDynamite Holiday Bash continues on TBS and HBO Max pic.twitter.com/gPp2qaJNbb — AEW on TV (@AEWonTV) December 18, 2025

► ¿Qué pasará ahora?

El triunfo refuerza la posición de este cuarteto dentro de la división femenil, el cual se recompone de la derrota sufrida en Blood and Gunts. Pero las cosas podrían no quedar así, pues la rivalidad luce lejos de terminar.