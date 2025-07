Mercedes Moné: «WrestleMania 37 cambió todo»

Bianca Belair ganó el título en el estelar de la primera noche de WrestleMania 37 ante Sasha Banks en un muy buen combate, y fue bastante elogiada por este logro, haciendo historia además al ser el primer dúo que estelariza un evento de esta magnitud en un combate individual. Por eso, la EST de WWE en su momento dijo que «no habían perdedores».

► Mercedes Moné fue parte del estelar de WrestleMania 37

En la última edición de MonéMag, la ex luchadora Sasha Banks recordó a los fans aquella emotiva noche de WrestleMania, reflexionando sobre por qué no fue solo un combate, sino algo que cambió el rumbo de la historia de la división femenil, resaltando que la idea de estelarizar el evento la conoció apenas un día y medio antes.

«Esa noche de WrestleMania siempre vivirá en mi corazón. Luchar con Bianca no se trataba solo de un combate; se trataba de hacer historia».

«No supimos que seríamos la estrella hasta aproximadamente un día y medio antes. Había estado rezando, manifestando y esperando, y cuando finalmente nos lo dijeron, me sentí abrumada».

“Tumbada en el suelo al final, vi al esposo de Bianca salir corriendo a celebrar con ella. Aunque me sentía agotada por el dolor del combate, no podía dejar de sonreír. Pensé: ‘Si hubiera visto esto de niña, ni siquiera puedo imaginar en qué tipo de superestrella me habría convertido’”.

“Aunque perdí, me sentí como en un momento de Cenicienta. Esa noche, la WWE no solo cambió mi vida, sino que cambió por completo la lucha libre femenina”.

Mercedes Moné ahora está brillando en AEW luego de que saliera de WWE por tener diferencias con el alto mando debido al manejo de la división femenil. Sin embargo, su evento principal de WrestleMania no lo olvidará jamás.