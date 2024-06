Mercedes Moné tuvo su lucha de debut en AEW el pasado 26 de mayo. Allí, compitió por el Campeonato Femenil TBS de Willow Nightingale, y logró la victoria. Y aunque para Eric Bischoff la lucha no fue tan buena, y fue demasiado larga, recientemente, Moné opinó diferente.

La luchadora fue entrevistada por TMZ Sports y allí reveló que ella cree que su combate con Nightingale fue la lucha que se robó el show. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Mercedes Moné asegura que su lucha se robó el show en Double or Nothing

«Quiero decir, Willow es la que me causó mi lesión hace un año, me sacó del ring durante todo un año. El médico dijo que no estaban seguros de si iba a volver a luchar, pero les dije que no, que esta es mi vida, este es mi sueño.

Nadie puede decirme que no puedo hacerlo. Así que luché muy duro para volver y Willow tenía algo que yo quería, y le dije que el dinero cambia todo. El pasado domingo en Double or Nothing, salimos allí y robamos el espectáculo. Lo hicimos increíble. Ella es legítimamente una de las mejores con las que he luchado. Definitivamente, no puedo esperar para enfrentarme a ella en el ring nuevamente».

Moné ya tuvo su primera defensa titular al vencer a Skye Blue el pasado miércoles en Dynamite, y se prepara para luchar a fin de mes ante Stephanie Vaquer en el PPV AEWXNJPW Forbidden Door 2024.