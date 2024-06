Mercedes Moné vs. Stephanie Vaquer en Forbidden Door, campeonato vs. campeonato

En Forbidden Door, habrá una doble campeona, pues el reto de Stephanie Vaquer fue contestado por Mercedes Moné, pero no solo pondrá en juego el Campeonato TBS, pues la del CMLL, apostará el Campeonato Femenil NJPW Strong.

IT’S OFFICIAL!

June 30th at Forbidden Door!

Title for title! TBS Champion

Mercedes Moné

vs.

NJPW Strong Women’s Champion

Stephanie Vaquer Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@MercedesVarnado | @Steph_Vaquer pic.twitter.com/CAa8isaT6H — All Elite Wrestling (@AEW) June 6, 2024



La semana pasada Vaquero apareció en Dynamite y lanzo el reto, pero as cosas no quedaron solo en eso, pues Moné quiere poseer el título que no pudo conseguir ante Willow Nightingale por una lesión, por que aceptó exponer su recién conquistado Campeonato TBS, pero con el cetro de NJPW también en juego.

Ambas luchadoras se enfrentaron precisamente en el torneo por el título, donde Moné salió triunfadora.