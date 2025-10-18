Mercedes Moné vs Persephone, por el Campeonato Femenil CMLL

En una noche histórica para la lucha libre mexicana, Mercedes Moné, puso en juego el Campeonato Mundial Femenil del CMLL ante Persephone se enfrentaron por primera vez en un mano a mano en un combate épico por el Campeonato Mundial Femenino del CMLL.

La Arena México vibró con la intensidad de dos de las guerreras más letales del ring, en una lucha que definió el futuro de la división femenina. Al final, Moné se alzó con la victoria, consolidando su reinado.

Mercedes Moné, la “CEO” de la lucha libre global, conquistó el título el 18 de junio de 2025 al derrotar a Zeuxis en AEW Dynamite: Grand Slam Mexico. Desde entonces, lo ha defendido con éxito ante rivales de talla internacional, como La Catalina durante Fantasticamania Mexico.

Por su parte, Persephone, la fuerza emergente de la nueva generación del CMLL y ganadora del Torneo Universal Amazonas 2024, ha construido una racha imparable con victorias notables, incluyendo su reciente triunfo sobre Tessa Blanchard.

► Momentos claves

El combate fue un espectáculo de resistencia, técnica y drama puro. Ambas gladiadoras intercambiaron castigos brutales y momentos de alto impacto, manteniendo al público al borde del asiento. La definición llegó cuando Persephone falló una plancha y Mercedes Moné aplicó un backcraker y un Statement Maker, para sellar el resultado.

Mercedes Moné retains the CMLL Women’s World Title against Persephone in a sensational match!#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/NzTpTg2s5g — Fightful Wrestling (@Fightful) October 18, 2025

Al final, Olympia apareció para retar a Moné, buscando hacer que el título regrese a casa.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Mercedes Moné mantoene su reinado CMLL, mientras que Persephone deberá replantear su camino hacia una futura revancha. Sin embargo, la siguiente en la lista parece ser Olympia.