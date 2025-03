Mercedes Moné vivió un momento de pánico en AEW

Aprovechando que cumplió 300 días como Campeona TBS, en Súper Luchas publicamos un artículo repasando las 17 fechas clave del presente reinado de Mercedes Moné. De entre ellas, ahora atendemos particularmente a la defensa que realizó del título contra Momo Watanabe en el evento de pago por visión Revolution 2025.

► Luchando con Momo Watanabe

Porque en ella «The CEO» vivió un momento de pánico. Así lo revela en su newsletter, Moné Mag:

«Fue un combate intenso cuando finalmente me enfrenté a Momo. Sentí cada una de las patadas que me lanzó. Como la CEO de la lucha libre femenina, fue un momento surrealista recibir uno de mis propios movimientos característicos de ella en el filo del ring. ¡Vaya impacto! Me pregunté genuinamente si así es como se sienten los demás cuando reciben mis rodillazos. Pero déjenme decirles, nada me preparó para esa patada que aterrizó directamente en mi mandíbula y garganta. Instintivamente me agarré la cara, rezando para que nada estuviera roto. Por un momento, entré en pánico: apenas podía hablar o tragar, pero sabía que estábamos cerca del final.

Al final, salí del ring aún sosteniendo mi título como 4beltz Moné, y no podría haber pedido una mejor oponente que Momo. Ambas dejamos el alma en ese combate, y fue una experiencia increíble. Esto es lo que significa ser parte de este increíble viaje en la lucha libre femenina.

Déjenme decirles, no hay nada como la emoción y la anticipación en un día de pay-per-view. Me encanta ser el evento estelar, pero si no estoy en la cima de la cartelera, prefiero estar entre las primeras luchas. ¡La energía del público es inigualable!

A medida que avanzaba el día, me sentía ansiosa. Quería entrar en mi zona, pero cuando supe que era la segunda lucha de la cartelera, sentí esa clásica descarga de adrenalina. No hay peor sensación que sentir que el tiempo te está pisando los talones. Los días de PPV pueden ser caóticos, y quería asegurarme de tener tiempo para planear mi combate, maquillarme, estirarme e incluso pasar por los entrenadores para ponerme cinta en los tobillos, porque, seamos honestos, ¡siempre quiero estar en mi mejor forma! ¡El tiempo en la Costa Oeste parece volar! Todavía estaba en la silla de maquillaje diez minutos antes de mi combate, lo que significaba que no tendría tiempo para estirarme ni ver a los entrenadores. Mi ansiedad se disparó mientras corría de regreso a mi vestidor, agarré mis gafas y chamarra, y me dijeron que la primera lucha había terminado cinco minutos antes de lo previsto. Pensé: ‘¡Rayos! No hay tiempo para calentar, solo tengo que salir y hacerlo’.»