En la primera lucha del PPV denominado AEW Double or Nothing 2025, vimos la gran final del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart 2025, en donde la ganadora, que resultó ser Mercedes Moné sobre Jamie Hayter, no solo se llevó la copa y el campeonato, sino una lucha titular ante la Campeona AEW en el PPV AEW All In 2025.

Jamie Hayter y Mercedes Moné comenzaron forcejeando en el centro del ring con una toma de réferi. Hayter logró derribar a Moné con una proyección a ras de la lona, pero Moné respondió con una rodada a espaldas.

► Así fue la victoria de Mercedes Moné sobre Jamie Hayter en AEW Double or Nothing 2025

Hayter se zafó y la atrapó en un cangrejo, pero Moné escapó de la llave y conectó una meteora, seguida de otra a través de la cuerda inferior, que la mandó fuera del ring. De regreso al encordado, Moné lanzó a Hayter contra el esquinero y le aplicó un azotón, luego la atrapó en un crossface.

Moné continuó con una quebradora de espaldas y le cayó encima desde la cuerda intermedia para golpearle la espalda con doble rodillazo. Hayter respondió con un supléx, pero Moné contraatacó con un derechazo a la espalda y aplicó The Three Amigos.

Al intentar pasar por encima de Hayter, esta respondió con una ráfaga de golpes y le aplicó un superpléx desde la cuerda intermedia. Moné se reincorporó con otra quebradora de espaldas y una patada directa a la cabeza.

Sin embargo, Hayter la estrelló contra la barricada afuera del ring y le aplicó un splash desde las escaleras metálicas. Luego la regresó al ring para conectar una lanza a través de la cuerda media.

Moné reaccionó con una meteora a la espalda de Hayter y la atrapó en el Statement Maker, pero Hayter logró liberarse y sorprendió con una rodada a espaldas. Moné resistió y Hayter la atrapó en una dormilona, pero Moné revirtió en una cuenta. Hayter se zafó, pero Moné hizo otro intento de toque de espaldas y volvió a atraparla con el Statement Maker.

Hayter logró ponerse en pie con Moné a cuestas, le aplicó un Death Valley Driver y remató con el Hayter Line. Fue por la cuenta, pero Moné resistió. Moné luego levantó a Hayter para un martinete, pero Hayter escapó e invirtió el ataque aplicando su propio martinete. Aun así, Moné logró resistir y, en un último descuido, sorprendió a Hayter con una rodada a espaldas para llevarse la victoria.