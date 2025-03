Mercedes Moné triunfó en su regreso a la escena «indie»

Más de doce años sin pisar las ligas alternativas, y en cuestión de un mes, Mercedes Moné visitará dos veces este plano de la industria. Porque antes de debutar sobre RevPro el 20 de abril, anoche Moné se estrenó en House Of Glory, enfrentándose a una excompañera de vestidor, Indi Hartwell.

La lucha se hizo de rogar, porque aparentemente Moné no quería competir teniendo a JDfromNY, polémico «podcaster», en la mesa de comentarios. HOG cedió entonces a la petición de «The CEO» y la velada pudo proseguir como se había programado, no sin quejas por parte de algunos seguidores.

Moné y Hartwell ocuparon la lucha previa al estelar, pero realmente, supuso el punto principal de City Of Dreamz, y así lo evidenciaron las reacciones del público. Moné logró imponerse a Hartwell haciéndole rendir con su Statement Maker.

Seguidamente, todo lo que dio de sí City Of Dreamz, show que tuvo lugar desde la NYC Arena en la ciudad de New York (New York, EEUU).

Mercedes Moné (@MercedesVarnado) rubbed salt in the wound, 🧂dancing on a defeated Indi Hartwell at ringside as she greeted the crowd.@HOGwrestling | #HOGCityOfDreamz 🏙️



Catch it anytime ONLY on TrillerTV+ 📼 pic.twitter.com/OhBhrMJwhk