Mercedes Moné quiere ser triple campeona

Es la Campeona TBS en AEW y la Campeona de NJPW STRONG pero Mercedes Moné no es una luchadora conocida por conformarse. Es interesante apuntar que con respecto al primer título tan pronto como el 23 de noviembre deberá defenderlo ante Kris Statlander en Full Gear. Así mismo, en relación al segundo, ya tiene a una nueva retadora: Hakuzi.

► Mercedes Moné apunta a Mariah May

Aún así, en una reciente entrevista con Uproxx Sports comparte su deseo de enfrentar a Mariah May, la actual Campeona Mundial de la casa Élite:

“Estoy muy orgullosa de verla desde lejos. Ella empezó como una súper fan que amaba la lucha libre, tanto que se mudó de Inglaterra a Japón, entrenó en Stardom solo para perfeccionar su técnica, y ahora está aquí. Es nuestra campeona mundial femenina, venciendo a Toni Storm en una de las mejores historias en la historia de la lucha femenina. Ver su ascenso tan rápido y lo buena que es en el ring es increíble. Como dije, tenemos la mejor división femenina en este momento. Definitivamente tengo la mirada puesta en el título que lleva en su cintura».

Ya en agosto «The CEO» hablaba de enfrentar a «The Glamour»:

«Mariah May tiene el campeonato, así que me encantaría enfrentarme a ella. Toni Storm es increíble. Thunder Rosa, Kris Statlander. Jamie Hayter acaba de regresar en All In, así que me encantaría subir al ring con ella. Los sueños en AEW no tienen límite. No es solo el roster de AEW; también puedo enfrentarme al roster de Stardom, al de CMLL. AEW se está volviendo global. Cualquier mujer que quiera venir por mis campeonatos, siempre estoy lista».

Echemos un vistazo al cartel Full Gear:

