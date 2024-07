Mercedes Moné: «Tony Khan activa la CEO en mí»

Días atrás recordábamos las palabras de la Campeona TBS de AEW y Campeona de NJPW STRONG, «The CEO» Mercedes Moné acerca de que su apodo no es solo eso sino una «corporación«, señalando que de momento la ha llevado a la lucha libre profesional, al cine y la televisión, o la industria del modelaje. También nos hacíamos eco de su posible entrada a la NBA. En esta ocasión continuamos dentro de las cuerdas, concretamente, de la presentación de la ex Campeona Mundial de la NWA Kamille como su nueva aliada.

► Mercedes Moné piensa en una facción

Y es que, como vuelve a señalar la doble monarca en su newsletter, Mone Mag, podría no ser la única que tenga sino que lidere de una facción:

«No puedo decir que la conozca personalmente, aún. Es una ex campeona femenina de la NWA. Es culturista. Es fuerte, y definitivamente estoy emocionada de trabajar con ella por estas y muchas otras razones. Tener una guardaespaldas personal en tu esquina es un honor. ¡Y ni hablar de tener a alguien como ella que está tan musculosa que incluso los chicos le tienen miedo! ¿Qué no hay que emocionarse con eso?».

«Tony Khan sigue activando la CEO que hay en mí. Conseguirme una guardaespaldas me hace pensar en la posibilidad de formar una facción aquí en AEW. Sí, todos sabemos que las facciones en la lucha libre son geniales. Pero para mí, va aún más allá. Tener un grupo de mujeres a mi lado me ayuda como CEO a expandir mi junta. Hablando en serio, tener a otras personas que ayuden dentro del ring me da más tiempo libre para ser la CEO fuera del ring, sirviendo a Tony y a la marca de formas aún más grandes. Es una de las razones por las que él me trajo aquí y una de las razones por las que vine: para brindar más oportunidades a las mujeres y llevarlas, junto con AEW, a niveles globales aún más altos. Al final del día, tener una guardaespaldas y una facción crea más oportunidades y empleos para las mujeres«.

