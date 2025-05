Mercedes Moné venció a Jamie Hayter en la final de la Copa Owen Hart 2025 y desafiará a Toni Storm por el Campeonato Mundial Femenil AEW en All In: Texas.

Todavía falta bastante para el evento del 12 de julio y el gran choque entre las dos luchadoras. De momento, «The CEO» le manda este mensaje a la «Timeless»:

« Puede que ella sea atemporal, pero yo soy legendaria . Soy icónica, y mi legado jamás podrá deshacerse. Quiero decir, llevo mucho tiempo esperando enfrentar a Toni Storm. La he estado observando durante años, desde STARDOM. Ella es atemporal por una razón. Es campeona de AEW por una razón. Pero yo soy ‘cuatro cinturones’ Moné, soy la CEO no solo de AEW, también de RevPro, New Japan… y pronto iremos a México. Soy campeona global por una razón, y quiero todo el oro. Toni, prepárate para la mejor lucha de tu vida .

«Timeless» Toni Storm vs @MercedesVarnado for the AEW Women’s World Championship at #AEWAllInTexas!

