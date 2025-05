Mercedes Moné: «Soy la Beyoncé de la lucha libre»

Mercedes Moné está a una victoria de luchar por el Campeonato Mundial Femenil AEW en All In. Si vence a Jamie Hayter en la final del torneo en homenaje a Owen Hart en el evento de pago por visión Double or Nothing, tendrá la oportunidad contra Toni Storm en sus manos.

► La Beyoncé de la lucha libre

Veremos qué sucede el 25 de mayo entre la ex campeona mundial y la actual Campeona TBS. Mientras, «The CEO» habló recientemente sobre la posibilidad de salir de Texas como nueva monarca con Denise Salcedo de Instinct Culture:

«Puedo sentir la emoción ahora mismo. Siento que estoy a punto de llorar, pero voy a guardar eso para Texas. De verdad, esto es con lo que he estado soñando: estelarizar All In. Este es nuestro Super Bowl, nuestro evento de pago por ver más grande del año, y estás hablando con la estrella más grande de toda la lucha libre profesional, de toda la lucha libre femenina. Yo puse la lucha libre femenina en el mapa. Hacer eso en Texas… bueno, yo soy la Beyoncé de la lucha libre, y no puedo esperar para mostrarle a todos no solo mi equipo, mi atuendo, mi estilo, sino también la lucha en sí».