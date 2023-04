Minutos atrás, mi compañero de SUPERLUCHAS recogió un extracto de la interesante entrevista concedida por Mercedes Moné a Sports Illustrated, que el medio estadounidense ha publicado hoy. En el mismo, la otrora Sasha Banks sugiere que su periplo nipón irá para largo, tras el runrún de que en verano concluiría.

Y ahora, un servidor recoge el otro punto jugoso de la entrevista de Moné con Sports Illustrated, donde la actual Campeona IWGP expone cuál es el propósito de su estancia en el país del sol naciente, dejando cierto recado a WWE.

« En los Estados Unidos, te dicen lo que tienes que hacer, lo que decir y cómo decirlo . Aquí, yo creo cada momento. Me siento muy libre. Nunca he tenido tanta confianza […] Ni siquiera he alcanzado mi apogeo todavía. Acabo de empezar. Finalmente consigo crear la magia que siempre quise crear. Mis ideas no están limitadas y ya no escucho constantemente que no, ni que los combates han sido recortados . No voy a estar contenida».

“I want to set the same example. There are so many places where you can wrestle and make your voice heard.”#TheCEO #STARDOM #njpwworld https://t.co/08ZkSuwP7d