Siempre es reseñable cuando un talento ostenta más de un título al mismo tiempo, aunque realmente esto suceda muy a menudo dentro de la escena «indie». No tan frecuente, sin embargo, que se trate de un talento como Mercedes Moné, bajo contrato con AEW, y que hablemos de 11 títulos. Por ello, la noticia que nos ocupa se antoja relevante.

Tras perder los seis oros europeos que ostentaba en los últimos tres meses, Moné hizo lo propio ayer con el único americano que le quedaba, el Campeonato Femenil Winnipeg Pro Wrestling, en un duelo contra Jody Threat con morbo extra por estar esta gladiadora adscrita a TNA, durante el evento Fight At The Museum, desde el Manitoba Museum de Winnipeg (Canadá). Threat se redimió así de su derrota ante Moné el pasado octubre, durante el show Rumble In The Burt 3, celebrado desde la misma ciudad, cuando la «CEO» hizo su debut sobre la promotora.

Y parece que, al contrario que en sus implicaciones europeas, Moné no se tomó muy bien su nuevo fracaso titular.

Mercedes Moné COMPLETELY LOST IT after losing her 2nd to last title against Jody Threat. 😭

pic.twitter.com/nO2hZUzKFb — Drainmaker (@TheDrainmaker) April 1, 2026

► APAC Wrestling, última parada

Obviando el cinturón obtenido con su triunfo en el más reciente torneo femenil de la Owen Hart Foundation, Moné sólo posee ya un único campeonato, el femenil de APAC Wrestling, casa malaya que nunca ha pisado, pues lo consiguió durante un show de House Of Glory celebrado en EE.UU. el pasado noviembre. Por ahora, no hay noticias de que vaya a defenderlo.

Mientras, casualidad o no, AEW celebra hoy nuevo episodio de Dynamite desde Winnipeg, así que tal vez Moné haga su reaparición en el producto, casi tres meses después de su última aparición.