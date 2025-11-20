Mercedes Moné se queda con el Campeonato Femenil de TV ROH

El Campeonato Femenil de TV de ROH quedó definido en un choque entre Mercedes Moné y Red Velvet, donde ambas gladiadoras dejaron todo en el ring, pero solo una podía salir campeona.

Ambas comenzaron con intentos rápidos de cuenta y ofensivas directas para buscar ventaja temprana. Velvet logró tomar la iniciativa con ataques en las cuerdas, pero Moné cambió el rumbo al llevar la acción a ringside, donde castigó a su rival y transformó el combate en una batalla de desgaste. El intercambio se mantuvo parejo hasta que Mercedes aprovechó un error de Velvet en el esquinero. Con un rodillazo decisivo, The CEO aseguró la caída que le dio el campeonato.

► Momentos claves

Mercedes cayó sobre Velvet fuera del ring marcó el primer gran giro del combate, mientras que la recuperación de Red tras el corte comercial mantuvo la tensión hasta el cierre. La secuencia final desde el esquinero, donde Moné convirtió un intento de superplex en el rodillazo que selló la victoria, fue el punto definitivo de la contienda.

► ¿Qué pasará ahora?

Como nueva Campeona Femenil TV de ROH, Mercedes Moné se posiciona al frente de la división. Ahora enfrentará a Kris Statlander en Full Gear por el Campeonato AEW. En lo que podría significar un trofeo más a su larga lista de preseas conquistadas.