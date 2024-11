Mercedes Moné: «Se mueren por estar conmigo»

«The CEO» Mercedes Moné habla de continuar expandiendo su corporación en AEW. De momento, la Campeona TBS -va a defender el título con Kris Statlander en Full Gear– se ha aliado con Kamille.

► Todas quieren con Mercedes Moné

Ya ha jugado en alguna ocasión con la posibilidad de añadir a más luchadoras a su equipo pero recientemente le decía a Battleground que toda se mueren por estar con ella.

«Siempre hay una oportunidad para ganar dinero, y desde que llegué a AEW, el dinero solo ha subido. Sé que hay una lista de mujeres que están muriéndose de ganas por tan solo estar en mi presencia. Estoy en mi camerino ahora mismo, tengo un guardia de seguridad afuera, y hay una fila. Tengo que decirles, ‘Disculpen, esperen, tengo que hablar con ustedes primero.’ Sí, siempre hay una oportunidad para ganar dinero. Pero estoy muy ocupada, así que solo esperen. Primero tengo que verlas hacer algunas cosas. Tengo que verlas, tengo que ver qué tienen para ofrecer.»

¿Estará la mitad de las Campeonas en Parejas de WWE, Jade Cargill, muriéndose por estar con ella, o por enfrentarla? Moné también habla de esa posibilidad:

«Nunca sabes en la lucha libre. No, nunca me he cruzado con ella, pero en cada firma de autógrafos en la que he estado, antes de llegar a AEW, tantos fans decían, ‘Espero que luches contra Jade, quiero que luches contra Jade.’ Yo pensaba, bueno, y luego llegué a [AEW], y ella se fue a otro lugar, pero nunca se sabe. Existen muchos combates soñados por ahí, así que nunca se sabe en la lucha libre.»

¿A qué luchadoras te gustaría ver unirse a Mercedes?

