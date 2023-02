Mercedes Moné se apodera del Campeonato IWGP

Debut de ensueño tuvo Mercedes Moné ya que en su primera aparición en NJPW conquistó el Campeonato Femenil IWGP.

► Llegó, vio y venció

Esto sucedió en la primera estelar del magno evento “Battle in the Valley”, donde Moné desafió a la monarca reinante KAIRI. Este combate fue uno de los más esperados del evento debido a que era la reaparición de Moné sobre un ring, ya que no luchaba desde mayo del año pasado.

Desde su ingreso al ring, homenajeando a la finada Hana Kimura, Mercedes Moné fue ampliamente aclamada por el público angelino. KAIRI no se dejó impresionar y respondió a la altura de las circunstancias.

Fue un duelo extenso, donde ambas pudieron mostrar lo mejor de su técnica a un impresionante ritmo, lo que ocasionó que por momentos tuviera errores de precisión y coordinación. En un momento determinado, las acciones se trasladaron fuera del ring, donde había una mesa que se rompió luego de que KAIRI proyectara a su rival sobre ella.

El cierre fue contundente, cuando Kairi fue a la cuerda superior para un Insane Elbow, cayendo en las botas de Moné. Ésta respondió con Frog Splash pero KAIRI , pero atrapó las rodillas de KAIRI. La campeona bloqueó con Crossface y cuando intentaba finiquitar, fue capturada para el Mone Maker y cayó irremediablemente.

Tras la lucha, KAIRI reconoció el triunfo de su rival y con gesto triste extendió su mano en señal de respeto. De esta manera, Mercedes Moné se convirtió en la segunda poseedora del Campeonato Femenil IWGP, mientras que KAIRI falló en su segunda defensa.