Mercedes Moné: «Sasha Banks no podría lograr esto»

Sasha Banks consiguió ser una de las mejores y más exitosas luchadoras del mundo cuando estaba en la WWE. ¿Pero no hubiera logrado lo que Mercedes Moné? «The Boss» se convirtió en «The CEO» cuando abandonó el imperio de la lucha libre por voluntad propia para lanzarse al vacío y construir su propio destino. Hoy está a tres días de desafiar por el Campeonato Mundial AEW en All In: Texas.

La actual campeona en la propia AEW o CMLL fue entrevistada recientemente por nuestro compañero Shakiel Mahjouri en CBS Sports e hizo interesante declaraciones sobre su pasado y presente:

¿Quién es Mercedes Moné hoy, en contraste con Sasha Banks?

«Ella lo quería todo, pero nunca pudo sostenerlo todo. Mercedes Moné, la CEO, es todo lo que ‘The Legit Boss’ quería ser. Ella controla su vida, su narrativa y su propiedad intelectual.»

¿Cómo te sientes actualmente en esta etapa de tu carrera?

«Me siento mejor que nunca en mi carrera como luchadora profesional. Es una locura decirlo. Pensé que mis 20 serían mi punto más alto. Aquí estoy entrando a mi año 15 como luchadora sintiéndome en mi mejor momento. No puedo imaginar lo que traerán los próximos cinco años.»

¿Qué significa realmente ser la jefa?

«Es ser la jefa de tu vida, tomar el control y hacerlo todos los días.»

¿Qué ha significado para ti alejarte de WWE?

«Tener sueños cuando voy a dormir y despertarme para cumplirlos. Que no me digan que no puedo. Es hacer más que solo lucha libre profesional.»