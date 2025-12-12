Cuando hice mis reviews sobre las dos funciones de aniversario de RevPro celebradas este pasado verano, no pude evitar compartir mi sensación de que en parte parecieran patrocinadas por AEW, considerando el protagonismo que tuvieron los nombres adscritos a la casa Élite. Un punto que a mi juicio pesó sobre el resultado global de un fin de semana por otra parte histórico para la promotora inglesa, que definitivamente recuperaba sus años de gloria prepandémicas y conseguía doblar la apuesta.
Por ello, me acerco con cierto recelo a lo que diría supone una segunda parte del show de aniversario, Uprising, a celebrarse este domingo 14 de diciembre desde la Vale Arena de Cardiff (Gales), dada la implicación de cinco talentos bajo contrato con AEW: Mercedes Moné, Ricochet, Lio Rush, Alex Windsor y Mark Davis.
Moné buscará conservar el estatus de Campeona Británica Indiscutible ante Rhio, su retadora más importante desde que conquistara la presea en Wrestle Dynasty. Resultará interesante comprobar si estamos verdaderamente ante el principio del fin de «Último Moné», tras su sonada pérdida del Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH ante Red Velvet en Final Battle, y si Rhio, y no Kanji (a mi juicio, merecedora de tal honor por su trabajo durante el presente año), será su particular verduga.
Lio Rush, en cambio, busca tocar metal, el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero, luego de dos intentos fallidos por coronarse. Joe Lando, actual monarca, deberá afrontar una primera defensa de altura, en un «Scramble» contra «The Man Of The Hour», Robbie X, Leon Cage, Will Kaven y Danny Black. Otro punto muy prometedor de Uprising.
Ricochet no tiene prevista lucha titular, pero seguro conjuntará uno de los «highlights» del show, pues su rival es Nino Bryant, quien viene de protagonizar uno de los mejores reinados que se recuerdan, precisamente, como campeón de los cruceros, hasta caer días atrás frente a Joe Lando. De alguna manera, un «pase de antorcha» en la división «cruiserweight».
Por su parte, Windsor y Davis han conseguido agenciarse también un hueco en forma de mano a mano «showcase». La inglesa irá contra Anita Vaughan, ex Campeona Internacional EVE; mientras Davis se medirá al incombustible Trent Seven, con bagaje en AEW.
► Cardiff espera
He aquí el cartel completo de RevPro Uprising 2025, que podrá seguirse en directo vía RevPro OnDemand.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Sha Samuels (c) vs. Jay Joshua
- CAMPEONATO BRITÁNICO FEMENIL INDISCUTIBLE REVPRO: Mercedes Moné (c) vs. Rhio
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO, SCRAMBLE: Joe Lando (c) vs. Lio Rush vs. Robbie X vs. Leon Cage vs. Will Kaven vs. Danny Black
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) vs. Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones)
- Ricochet vs. Nino Bryant
- Alex Windsor vs. Anita Vaughan
- Mark Davis vs. Trent Seven
- Michael Oku vs. Connor Mills
- Ricky Knight Jr. vs. 1 Called Manders
- New Sons Of Southampton (David Francisco, Joshua James y Kelly Sixx) vs. Shane Hook, Josh Holly y Tommy Vril
