Mercedes Moné retuvo ante Kris Statlander

En el PPV AEW Full Gear 2024, vimos cómo Mercedes Moné retuvo con éxito el Campeonato Femenil TBS en una de las mejores luchas que ha dado en los últimos años, ante Kris Statlander. El combate comenzó con Statlander enviando a Moné contra el esquinero.

Moné respondió con golpes de antebrazo antes de que Statlander la elevara con un press militar y le conectara un moonsault en el centro del ring, aunque Moné rompió la cuenta al levantar el hombro de la lona.

► Así fue la victoria de Mercedes Moné en AEW Full Gear 2024

Moné salió del ring para ganar tiempo, pero Statlander la siguió. Ambas intercambiaron golpes sobre la ceja del cuadrilátero, y Moné aprovechó para aplicar una huracarrana que envió a Statlander al suelo de ringside.

Moné continuó el ataque con un meteora desde la ceja del ring y lanzó a Statlander contra las escaleras metálicas, seguido de otro meteora.

De regreso al cuadrilátero, Moné castigó a Statlander con golpes de antebrazo, un meteora desde las cuerdas y un Code Red, pero Statlander rompió la cuenta al tomar la cuerda inferior.

Moné intentó someter a Statlander, pero esta escapó y respondió con un powerbomb contra el esquinero, un uppercut europeo, una rodilla voladora y un supléx alemán, aunque Moné evitó la cuenta colocando su pie en la cuerda inferior.

Moné contraatacó con un Crucifix Bomb y aplicó el Statement Maker, pero Statlander logró zafarse. Statlander respondió con una quebradora de espaldas e intentó la cuenta, pero Moné volvió a resistir.

Moné subió a las cuerdas y conectó un meteora desde la segunda cuerda. Statlander reaccionó con una quebradora de espaldas, un lazo al cuello y el Saturday Night Fever, pero Moné se negó a ser derrotada.

Moné encadenó un Tornado DDT y Los Tres Amigos antes de intentar una plancha cruzada desde lo alto, pero Statlander la interceptó con un F5. A pesar de ello, Moné sobrevivió al conteo.

Statlander subió a la tercera cuerda buscando un 450 Splash, pero Moné rodó fuera de su alcance y castigó la rodilla de Statlander con pisotones, codazos y un Frog Splash.

Moné encadenó dos quebradoras de espalda más y aplicó nuevamente el Statement Maker, pero Statlander resistió.

Moné abofeteó a Statlander, quien respondió con una rodada a espaldas, aunque Moné logró escapar. Statlander colocó a Moné en posición de silla eléctrica y la dejó caer de cara contra la lona, pero Moné mordió su pierna y sorprendió con un conteo para llevarse la victoria.

Kris Statlander is still alive!



Order #AEWFullGear on PPV right now!https://t.co/JlBXZPLNGj@callmekrisstat pic.twitter.com/85oKX6gPt1