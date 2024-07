Mercedes Moné retiene y es atacada por Britt Baker

La CEO de AEW, Mercedes Moné tuvo una complicada prueba en Dynamite, pues se enfrentó a la poderosa Nyla Rose en una lucha donde puso en juego el Campeonato TBS.

Aunque estaba en desventaja por tamaño y fuerza, Moné no se achicó, incluso se burló de su rival en un par de ocasiones, y a punta de golpes controló unnos instantes.

Sin embargo, Rose hizo gala de su fuerza para detener los embates de la campeona TBS, haciendo como quiso a su rival, incluso la dejó colgando en las cuerdas y se lanzó desde un esquinero, aunque no fue suficiente para llevarse el encuentro.

Moné pudo tomar el control con ataques rápidos y aplicando toda su fuerza en llaves para evitar que la atrapara con sus poderosas manos, aunque esto no duró mucho, pues con un suplex terminó rompiendo el dominio de su rival.

La retadora se lanzó con todo a su rival; sin embargo, Moné consiguió reaccionar y se burló de Britt Beaker, colocándose un guante como ella lo hace normalmente y con un Statement Maker, hizo rendir a su rival para retener el cetro.

