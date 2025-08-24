Mercedes Moné retiene una vez más el Campeonato de TBS

La campeona Mercedes Moné volvió a demostrar su jerarquía al retener una vez más el Campeonato de TBS en una intensa lucha frente a Alex Windsor, Persephone y Bozilla.

Aunque las tres retadoras unieron fuerzas en distintos momentos para castigarla, Moné supo resistir la presión y responder con sus movimientos más efectivos. Bozilla dominó por instantes con su imponente fuerza, Windsor sorprendió con un Spider German Suplex que estremeció el ring, y Persephone estuvo a punto de coronarse con un Razors Edge, pero la campeona mostró sangre fría en los momentos decisivos.

El desenlace llegó cuando Mercedes revirtió ese intento de Razors Edge con un pin perfectamente ejecutado sobre la del CMLL, asegurando la cuenta de tres y reteniendo una vez más su campeonato.

Con esta victoria, Moné reafirma su condición de campeona sólida e inteligente, capaz de imponerse incluso en un combate de múltiples rivales y mantener su reinado en lo más alto de la división.