Mercedes Moné retiene el Campeonato TBS, Riho es la póxima rival

La rivalidad entre Mercedes Moné y Alex Windsor alcanzó un nuevo capítulo tras varias semanas de tensión. Windsor ya había logrado que la campeona se rindiera previamente y volvió a hacerlo en este combate, aunque al ejecutarlo debajo del ring, la acción no fue válida para obtener la victoria.

El Campeonato TBS estuvo en juego con una contienda cargada de intensidad. Moné, quien lleva casi 500 días como monarca desde que derrotó a Willow Nightingale en mayo de 2024, salió con fuerza, pero Windsor respondió con su contundente estilo.

Entre castigos en las cuerdas y un Sharpshooter aplicado en ringside, la retadora buscó minar la resistencia de la campeona. Mercedes mostró temple, castigando con una Powerbomb en el filo del cuadrilátero y una serie de rodillazos que pusieron a su rival contra las cuerdas.

El público presenció un intercambio vibrante: Cutter, DDT y cabezazos de Windsor pusieron en aprietos a Moné, mientras que la campeona respondió con un Crucifix Bomb y su característico Backstabber. Tras un dramático cierre, Mercedes logró sorprender con un giro en el Statement Maker y cerró el encuentro con un pin sorpresivo que le permitió retener el cinturón.

►Riho regresa a la actividad en AEW

Con esta victoria, la racha de defensas exitosas de Moné continúa creciendo. Tras la campanada final, Windsor ofreció la mano como un un gesto de respeto que fue rechazado por la campeona, quien la atacó sin piedad. Sin embargo, Riho apareció de manera sorpresiva para frenar a Mercedes con un ataque aéreo que encendió al público.