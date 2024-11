No solo un programa semanal exclusivamente femenil –“Tenemos el talento, ¿por qué no? ¿All Elite Women Wrestling? Ahí tienes. Tenemos la mejor lucha femenina. Desde Willow, Mariah May, Toni Storm, Serena Deeb, Kris Statlander, Kamille… definitivamente hay una oportunidad de tener un programa de solo mujeres cada semana, así que no veo por qué no»- sino que «The CEO» Mercedes Moné mira a WWE -en 2018 ella fue una de las protagonistas de Evolution, un evento premium en el que solo luchadoras tuvieron combates- para realizar una nueva petición pública a AEW.

► Un PPV exclusivamente femenil

«Porque tenemos a las mejores luchadoras. Tenemos un roster lleno de luchadoras, tenemos una lista larga de mujeres con la que podríamos hacer un evento de pago solo de mujeres, así que creo que, si nos dan la oportunidad, y si Tony lo ve, no veo por qué no podríamos hacer una revolución femenina aquí en AEW. Ya está sucediendo. Las mujeres han estado sobresaliendo cada semana. Estoy más que asombrada de ser parte de esta división femenina. Desde Willow y Kris Statlander, esa pelea callejera fue increíble, y Willow y Mariah May, ha sido impresionante. Y sí, creo que un evento de pago solo de mujeres aquí sería increíble. Definitivamente haría mucho dinero», comenta la Campeona TBS en Battleground.

Como mencionamos la vez anterior, no tenemos ninguna información acerca de que la casa Élite esté valorando esa posibilidad. Por otro lado, sí que parece más probable un evento pay-per-view únicamente de gladiadoras que un show cada semana. Dentro de todo esto, podría decirse que la división femenina aún tiene mucho por hacer de acuerdo a cómo está la programación en la actualidad antes de perseguir esos objetivos. Así que veremos qué nuevos pasos adelante dan en los próximos tiempos.

