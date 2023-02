Mercedes Moné quiere abrir una escuela luchística

Una salida interesante que tienen los luchadores cuando sus carreras en los encordados se terminan es abrir una escuela de lucha libre donde construir a las nuevas generaciones, aunque en realidad no muchos esperan a retirarse, véase el caso de Seth Rollins. Así continúan dentro de la industria y teniendo acción luchística en el gimnasio. Ahora sabemos que Mercedes Moné también quiere tomar ese camino. La Campeona IWGP lo da a conocer en su reciente entrevista en Under The Ring.

> La futura escuela de Mercedes Moné

“La lucha libre es un lenguaje tan universal. Cuando estás allí, no tienes que decir nada, solo tienes que fluir. Cuando estaba en México, simplemente fluía con los luchadores. Cuando estaba en Japón, simplemente fluí con ellos a pesar de que no podía entender exactamente lo que decían. Me encanta aprender cada estilo que pueda ser porque quiero ser la mejor en todas las áreas cuando se trata de lucha libre japonesa, europea, mexicana. Quiero ser absolutamente la mejor.

“Soy una estudiante del juego. He estado viajando por el mundo entrenando con los mejores entrenadores y los mejores luchadores de todas las generaciones. Así que estoy lista, estoy emocionada. Esto es para mi propio crecimiento en el futuro también porque algún día quiero tener mi propia escuela de lucha libre. Entonces, poder tener todas estas técnicas y estilos diferentes es algo que quiero poder darles a mis alumnos algún día, así que también puede enseñarles cómo ser los mejores de todos los tiempos“.

¿Te gusta lo que está haciendo Mercedes Moné en Japón?