Mercedes Moné por el título de ROH: «Se vería bien en mi cintura»

En uno de los últimos capítulos de AEW Dynamite, Mercedes Moné venció a Athena en las semifinales del Torneo de la Copa Fundación Owen Hart 2025. Y este duelo dejó una semilla plantada entre ambas luchadoras.

En la última edición de su columna Mone Mag, la luchadora reflexionó sobre la importancia de ese encuentro, su historia con Athena y no ocultó su interés por el Campeonato Mundial Femenino de Ring of Honor, título que Athena ha ostentado por más de 800 días.

“Regresar a Boston con una nueva energía, una vibra distinta y más experiencia fue un momento poderoso. Enfrentar a Athena fue un sueño cumplido. La he admirado desde nuestros días en la escena independiente. Su creatividad en el ring es única”, comentó Moné.

► Mercedes Moné quiere el Campeonato de ROH

Moné recordó cómo se emocionó al saber que Athena firmaba con NXT, anhelando compartir el ring con ella algún día. Ahora que ese momento llegó, no descartó un futuro enfrentamiento en PPV y, de paso, lanzó una sugerente indirecta sobre el campeonato de ROH.

“¡Guau! Imagina las historias increíbles que podríamos contar en una lucha de PPV. Aunque ha tenido ese título de ROH por más de 800 días, no puedo evitar pensar en lo bien que me quedaría”, agregó con picardía.

Con su victoria, Mercedes Moné avanzó a la final del torneo y se enfrentará a Jamie Hayter en AEW Double or Nothing. La ganadora obtendrá una oportunidad titular por el Campeonato Mundial Femenino de AEW en el esperado evento AEW All In: Texas.