Mercedes Moné podría expandir su negocio a la NBA

«CEO no es un personaje; ¡es toda una corporación, bebé! Y estamos expandiéndonos mientras hablamos. ¡Estén atentos!», escribía unos días atrás Mercedes Moné en su newsletter. Una corporación que ha llevado a la lucha libre profesional, donde es la Campeona TBS de AEW y la Campeona de NJPW STRONG, al cine y la televisión, donde ha participado, por ejemplo, en la serie ‘The Mandalorian’, o a la industria del modelaje, en la que se puede citar su trabajo con Carmen Steffens en la LA Fashion Week.

Asimismo, podría llevarla también a la NBA y quizá la WNBA, según ella misma revela en una nueva publicación:

«Albert Hall, quien fundó la Summer League hace décadas y nos invitó, también fue genial para charlar. Albert comenzó la liga simplemente porque amaba el baloncesto y vio que los jugadores no seleccionados y pasados por alto podían recibir más atención. Albert también está iniciando un Festival de Cine de la NBA Summer League. Habló con Kev (Keven Undergaro, agente de Moné) sobre trabajar en ello junto con vuestra CEO. Estoy totalmente de acuerdo y os mantendré informados. También fue genial hablar con la vicepresidenta de los Celtics, Alison Feaster, sobre la WNBA, las árbitras y los roles crecientes de las mujeres en los deportes, como sabes, soy una GRAN defensora de esto.»

