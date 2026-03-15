Mercedes Moné perdió su sexto campeonato en tres meses

Cuando Mercedes Moné inició su gira internacional de conquistas titulares, desde México a Japón pasando por Europa, muchos aviesos seguidores empezaron a hacerse una pregunta: ¿cuál es el propósito de acumular título tras título, hasta el punto de casi frivolizar con aquella hazaña lograda por Último Dragón 30 años atrás? Anoche, durante el evento BZW x Rixe Apogée, Moné volvió a responderles.

Ya comentado en la más reciente edición de «Banger Alert», Moné tuvo cita allí con otra coleccionista de preseas, Mila Smidt, pues mientras la «All Elite» ponía sobre la mesa el oro femenil de European Wrestling Association (EWA), la francesa se jugaba el Campeonato Femenil Rixe, en un choque «Ganadora se lo lleva todo». Y como viene sucediendo durante los últimos tres meses, Moné fue derrotada, elevando de paso a su rival, devolviendo el Campeonato Femenil EWA a donde pertenece (las «indies») y logrando que las mujeres ocuparan nuevamente el estelar de un importante show de la escena europea.

Smidt logró sobrevivir a lo que parecía una cuenta de tres segura tras el Moné Maker de «The CEO» para seguidamente escapar de un Statement Maker y acabar ganando vía pin mediante su remate (una variante del Widow’s Peak). Cualquier viso de hostilidad desapareció concluido el choque, cuando Moné felicitó a Smidt y juntas alzaron una pancarta donde podía leerse «More Women In The Ring!» Entre lágrimas, Moné se despidió ovacionada. Si alguno todavía no entiende el porqué de la creación de Último Moné, que se lo haga mirar.

Concluye así un reinado de 281 días, y antes de abril podrían concluir otros tres. El 21 de marzo, en RevPro High Stakes, defenderá el Campeonato Femenil Discovery Wrestling y el Campeonato Femenil BODYSLAM ante Alexxis Falcon. Ya el 31 de marzo, Moné intentará conservar el Campeonato Femenil Winnipeg Pro Wrestling ante Jody Threat en el evento Fight At The Museum.

► Resultados BZW x Rixe Apogée

He aquí todo lo que dio de sí BZW x Rixe Apogée, celebrado desde el Palais Des Sports de Dreux (Francia).

Ricky Sosa derrotó a Joe Lando . Como era de esperar, un «banger» en toda regla, que BZW y Rixe decidieron situar en la apertura del show para despertar desde el primer minuto a los seguidores, si bien todo lo que vino después, realmente, lució por debajo. ♠♠♠♠ 1/4

. Como era de esperar, un «banger» en toda regla, que BZW y Rixe decidieron situar en la apertura del show para despertar desde el primer minuto a los seguidores, si bien todo lo que vino después, realmente, lució por debajo. ♠♠♠♠ CAMPEONATO RIXE, LUCHA A CUATRO BANDAS: Skaar (c) derrotó a Kuro, Antoine Bernard y Jean-Michel para retener el título . Jean-Michael fue incluido a última hora en la contienda.

. Jean-Michael fue incluido a última hora en la contienda. LUCHA A TRES BANDAS: Connor Mills derrotó a Minoru Suzuki y Georges Balzac .

. CAMPEONATO HARDCORE BZW Y CAMPEONATO DUR À CUIRE RIXE, COLISEUM OF BLOOD: Drew Parker (c) derrotó a Pol Bran para ganar el segundo título . Parker puso fin a un reinado de 65 días y conquistó por primera vez el oro extremo de Rixe.

. Parker puso fin a un reinado de 65 días y conquistó por primera vez el oro extremo de Rixe. Rivality (MBM y Última Sombra) derrotaron a Valeur + (Thiago Montero y TLB) .

. CAMPEONATO BZW: Trent Seven derrotó a Jacob Vadocq (c) para ganar el título . Seven puso fin a un reinado de 132 días, ganando por primera vez un oro adscrito a la escena franco-belga.

. Seven puso fin a un reinado de 132 días, ganando por primera vez un oro adscrito a la escena franco-belga. CAMPEONATO FEMENIL RIXE Y CAMPEONATO FEMENIL EWA: Mila Smidt (c) derrotó a Mercedes Moné (c) para ganar el segundo título.

Take a mother fucking well deserved bow @MercedesVarnado @MilaSmidt



Women’s Wrestling is alive and well because you are apart of it Mercedes❤️💙🤍 pic.twitter.com/cnzPe6STaw — #UltiMoné (@MikeDesorbo1) March 14, 2026