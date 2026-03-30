Mercedes Moné perdió en Polonia su último campeonato europeo

«Como luchadora, todos sabemos que Mercedes Moné es increíble. Ahora está ya a la altura de las leyendas, pienso. Al menos para mí. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Es una leyenda luchística».

Las palabras de Mila Smidt bajo reciente entrevista con Catch-Newz, tras su victoria sobre Moné en BZW x Rixe Apogée, escandalizarán a muchos, pero con el tiempo, seguramente no resulten hiperbólicas. De hecho, algunos escépticos sobre el trabajo de Moné están admitiendo que la «CEO» ha hecho una buena labor con su historia de Último Moné, cuyo presumible antepenúltimo episodio tuvo lugar ayer.

Como informamos, Moné volvió a la promotora polaca Prime Time Wrestling en pos de defender el oro femenil de esta casa ante Diana Strong, misma gladiadora a la que había vencido el pasado verano para coronarse monarca inaugural. Y bajo tal revancha, estelar del evento More Mone, More Problems, Strong logró resarcirse y derrocar a la «All Elite», portando ahora cuatro campeonatos: además del que nos ocupa, los femeniles de Rings Of Europe, Big League Wrestling y Slam Wrestling Entertainment.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diana Strong (@dianawrestling)

► Moné Two Belts

Obviando el correspondiente al torneo femenil de la Owen Hart Foundation, Mercedes Moné ostenta hoy dos títulos activos, el Campeonato Femenil Winnipeg Pro Wrestling y el Campeonato Femenil APAC Wrestling, adscritos a la escena canadiense y malaya, respectivamente.

Como ya comentamos, Moné tiene previsto poner sobre la mesa el primero mañana ante Jody Threat, gladiadora de TNA, durante la velada Fight At The Museum, a celebrarse desde el Manitoba Museum de Winnipeg (Canadá). La propia Moné ha expuesto que tras este compromiso volverá a la programación de AEW, sin concretarse si debutará en APAC Wrestling, pues dicha correa de esta promotora la conquistó durante el show The Big Event SuperClash, producido por House Of Glory el pasado noviembre.