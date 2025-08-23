Mercedes Moné: «No veo la WWE, no me importa»

La «CEO» Mercedes Moné habla sobre su trayectoria en AEW, Forbidden Door, Tony Khan, WWE, su carrera en el cine y mucho más. Todo ello en una reciente entrevista con Scott Fishman de TV Insider.

► En palabras de Mercedes Moné

Cuando viajas en estas giras largas con ocho cinturones de campeonato, siempre me he preguntado cómo es transportar todo ese oro. «¡Dios mío! No tienes idea de lo difícil que es cargar con al menos 80 libras. No los he pesado oficialmente, pero en serio deben ser unas 80 libras en mi equipaje de mano. He tenido que sacar dos títulos y ponerlos en mi mochila porque ya no puedo levantar la maleta para el compartimento del avión. Es una lucha constante y da vergüenza, porque soy luchadora. En cada aeropuerto es durísimo. La TSA siempre me detiene y paso 20 minutos extras. Sacan mis campeonatos, todos me miran, me preguntan qué hago. “¿Eres boxeadora?” ¡No! ¿No ven estos títulos rosados tan bonitos? ¿No reconocen el TBS Championship? ¡Soy luchadora profesional! Es una locura y mucho trabajo. Pero lo más difícil fue hacer mi entrada con todos los campeonatos alrededor de mi cintura. Es imposible mover las caderas con 70 u 80 libras encima». Un buen problema que tener. «Supongo que sí».

¿Cómo es tu experiencia en AEW? Se habla en internet sobre cuánto poder creativo tienes. ¿Cuál es tu mentalidad respecto a lo que vemos en televisión y cómo trabajas con los demás? «Trabajo con quien Tony quiera que trabaje. Por eso soy “The CEO.” Vine aquí porque veía a las mujeres y dije: “Este es el lugar para mí, hay tanta pasión y ambición.” Tenemos la mejor división femenina de la lucha libre profesional: Toni Storm, Athena, Kris Statlander, Willow… y la lista sigue. En el último año y medio ha habido un cambio enorme en la energía de lo que mostramos en TV. Tenemos más tiempo, más combates y más historias profundas. Ha sido un gran crecimiento y ser parte de eso ha sido increíble para mí y para mi carrera». Tienes este gran combate en Forbidden Door que parece un escaparate internacional, incluyendo a Alex Windsor, recién llegada a AEW. ¿Qué piensas de este encuentro? «Será una locura, porque son mujeres de diferentes países y con estilos distintos. Llevo 15 años haciendo esto, viajando por todo el mundo y entrenando con los mejores de cada país. Estoy emocionada por enfrentarme a ellas y, sobre todo, mostrar lo que yo aporto».

Tu amiga Trinity (Naomi) anunció que está embarazada en el mejor momento de su carrera. Ahora vemos a más luchadoras siendo madres y regresando. ¿Cómo recibes esa noticia y este cambio en la industria? «Estoy tan feliz porque voy a ser tía. Amo a Trinity, no estaría aquí sin ella. Me ayudó muchísimo al inicio de mi carrera. Ver su nuevo capítulo es increíble, sobre todo sabiendo lo talentosa y única que es. Me alegra ver que ahora las mujeres pueden ser madres, seguir con su trabajo, que les paguen, y volver aún mejores. Es inspirador para muchas». MJF está en la nueva película Happy Gilmore 2. Vemos más luchadores entrando al cine y la TV, como tú en The Mandalorian. Salió una lista con los mejores luchadores convertidos en actores. ¿Dónde te ves ahora en la actuación? «Acabo de filmar una película navideña. En el set, varios directores me dijeron que querían incluirme en sus proyectos. Definitivamente veo más actuación en mi futuro. Vi esa lista, y debería estar en el número 2. ¿No crees?» ¿Tienes un papel soñado que quieras cumplir? «Me encantaría estar en Fast & Furious o en una película de tiburones donde me maten. Mi hermano es fanático de los tiburones y de Fast & Furious. También me encanta la acción rápida, así que ese sería mi gran sueño».

Llevas año y medio en AEW. ¿Qué dos cosas te gustaría que la empresa hiciera para llegar al siguiente nivel? «Quiero ver a las mujeres estelarizar un PPV. Creo que es lo siguiente que podemos lograr. En este tiempo la gente ha visto lo increíble que es nuestra división. Antes nos daban combates pequeños. Ahora la gente pide más porque nos ven como estrellas. Hemos visto evolucionar a Toni Storm, a Athena en Dynamite, y han llegado nuevos talentos como Megan Bayne, Alex Windsor. Siempre estamos trayendo lo mejor». ¿Hay alguien “bajo el radar” que deberíamos seguir? «¡Sí! En Rev Pro estoy obsesionada con Kanji. Es tan talentosa y técnica, me recuerda a Zack Sabre Jr. en versión femenina. Tiene pasión y hambre. Si pudiera elegir a alguien para firmar en AEW, sería ella». La competencia está muy fuerte. «No, no lo está». Bueno, me refiero a WWE programando shows al mismo tiempo que AEW. ¿Lo tomas como un halago o como presión extra? «No los veo. No me importan. Soy “Eight Belts Moné.” Soy campeona en muchas empresas. Cuantos más shows haya, mejor. Yo siempre seré la mejor. Por eso me llamo “The CEO.” Que hagan lo que quieran, AEW está dominando. Si quieren ver la mejor lucha, vean AEW».

Hablando de Tony Khan, ¿cómo comparas trabajar con él y otros jefes que tuviste? «Tony Khan es el mejor jefe que he tenido en mi vida. Amo trabajar con él. Es tan positivo estar a su alrededor, tiene una energía increíble. Te hace feliz incluso antes de salir al ring. Ama la lucha libre tanto como yo. Es lo mejor trabajar con alguien que la ama igual que tú». Cuando vemos tu presentación en TV, quizá la gente no imagina el tiempo y esfuerzo que implica. «Ser mujer luchadora profesional es otra historia. Siendo una mujer de color, arreglar mi cabello, encontrar pelucas, tener un atuendo lindo para salir, uñas, pestañas, maquillaje. A veces tengo mi periodo, a veces estoy enojada, pero de alguna manera lo logramos. Parecemos princesas, pero no saben lo difícil que es ponerse un corset o un vestido enorme. Es mucho trabajo, pero lo hacemos ver fácil, ¿verdad?».