Mercedes Moné no para: ahora, el «Portal Prohibido»

«Han oído hablar de la ‘Puerta Prohibida’, pero Mercedes Moné va a atravesar el ‘Portal Prohibido’«. Después de confirmar a la luchadora para su debut en Winnipeg Pro Wrestling –mientras no deja de combatir en AEW; sin ir más lejos, en el último Dynamite defendió el Campeonato TBS contra Lacey Lane– ahora se hace oficial una lucha que la «CEO» va a disputar mañana 10 de octubre.

► El anuncio oficial

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BODYSLAM Wrestling (@bodyslammers)

Ahora sucede: Mercedes Moné vs Aliss Ink

Combate por el Campeonato Femenino de BODYSLAM

Durante asombrosos 1.100 días, Aliss Ink ha llevado el oro. ¿Será el 10 de octubre en Greve el último día del reinado de la luchadora más grande de Escandinavia en este milenio?

Mercedes Moné es incomparable en la historia, ¿y podrá “derrotar al Dragón Escandinavo”? Sería otro logro más en una carrera ya insuperable.

Has oído hablar de la forbidden door, pero este viernes Mercedes Moné de AEW atraviesa el Portal. ¿Será la noche en que “The CEO” gane su décimo campeonato?

De AEW Dynamite a Danish Dynamite. La historia se escribirá este viernes. ¡Sé parte de ella!

Asegura tu boleto ahora — ¡nos vemos en ringside!

