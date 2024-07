El ex comentarista de la WWE, hoy dedicado al golf, Jonathan Coachman, critica a Mercedes Moné (y a Sasha Banks) por su trabajo tanto en AEW como en WWE. Indudablemente, la actual Campeona TBS y Campeona NJPW STRONG fue una de las luchadoras más importantes de la segunda en la última década hasta su salida. Y lo es en la actualidad en la primera, aunque solo sea por su popularidad. Pero el también antiguo luchador ocasional no tiene una buena opinión de ella.

Embed from Getty Images

► «Mercedes Moné no es tan buena como cree»

«Vi a Mercedes (Moné) hacer una entrevista y, por cierto, no quiero insultarla demasiado, pero la gente de AEW ya me odia de todos modos, y ella dijo que le dieron control creativo. Ella dijo: ‘Cuando estoy en el set de una película, cuando quiero el jet privado, Tony me deja usarlo cuando quiera.’ Bueno, con razón no duró en la WWE. ¿Por qué le darían un jet privado para usar? No creo que sea cierto, pero si Tony Khan es tan estúpido, entonces eso es problema suyo.

«Pero decir que ella es la mayor contratación que han tenido y que es la mejor diva o lo que sea, es terrible con el micrófono. Toma dos segundos escucharla hacer una promo y el otro día, Britt Baker simplemente le dio mil vueltas en su segmento de promo cuando Britt volvió. Por cierto, se veía increíble. Así es como se ve una estrella. Tienes que poder respaldarlo con arrogancia y Mercedes nunca ha podido hacer eso en la WWE.

«No sé por qué Tony Khan, pero bueno, ella hizo todo el dinero, pero ahora está siendo expuesta porque le están dando sus propios segmentos de micrófono cada semana y no es buena, y es por eso que la multitud el otro día le dijo que se callara. La multitud sabe que tienes que poder hablar y trabajar y ella no puede hablar, y por eso a veces cuando aparece, lo apago.»

¿Qué piensas de las palabras de Jonathan Coachman sobre Mercedes Moné?

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images