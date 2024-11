Mercedes Moné: «Nací para liderar una causa»

Mercedes Moné no quiere solo campeonatos, dinero, fama, grandes luchas, PPVs… Su misión en la lucha libre profesional va mucho más allá.

► La razón de ser de Mercedes Moné

“Yo sabía dónde quería estar y qué quiero dejar en la lucha libre profesional, llevar esta división femenina a nuevas alturas en todo el mundo. Quería más para la lucha libre femenina, así que sabía que ir a AEW era el lugar adecuado para lograrlo. Siento que la división femenina realmente ha cambiado el juego. La división femenina está en su mejor momento. Las historias de las mujeres están encabezando los eventos de pago por visión de AEW. Ha sido increíble llegar hasta aquí, y estoy muy emocionada por lo que viene. Nací para ser la mejor. Nací con el propósito de liderar y asegurarme de que la lucha libre femenina sea conocida y respetada, y se le dé el respeto que merece. Apoyándome en el estándar que me he impuesto, estoy aquí para ser la mejor, para mostrarle al mundo que soy la mejor, y para llevar a las mujeres conmigo en este camino. Ese es el objetivo», le dice la Campeona TBS de AEW y Campeona NJPW STRONG a Uproxx Sports.

► ¿Campeona IWGP?

Pero al mismo tiempo no pierde de vista nada de lo anterior y en Battleground comenta sobre quizá volver a luchar por el Campeonato Femenino de IWGP:

“Debo revisar mi agenda. Debo ver si puedo estar en Japón cada semana. Como la Campeona Femenina de New Japan Strong, tenemos una promoción aquí en Estados Unidos que hace muchos eventos, así que es más fácil tomar un vuelo e ir allí. Pero si quisiera el Campeonato Femenino IWGP de nuevo, entonces iría por él. Pero siempre hay un plan, y siempre hay un momento para todo. Ese no es el único título en el que tengo la mirada. Veo ese título que Mariah May tiene, me encanta ver el título que Athena está defendiendo en Ring of Honor. Hay mucho oro en la lucha libre femenina. Así que ya veremos».

