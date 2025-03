Mercedes Moné luchará contra Indi Hartwell en House Of Glory

Cree el líder de la banda Downstait que Indi Hartwell será una gran estrella, ahora que la australiana inicia nueva etapa tras ser despedida de WWE el pasado noviembre. Y en su segunda implicación competitiva como exluchadora de la compañía (su primera tuvo lugar en Renegades Of Wrestling seis días atrás), se medirá precisamente a otra antigua competidora del gigante estadounidense.

Hace un mes, House Of Glory anunció el debut de Mercedes Moné bajo sus focos para su siguiente show, City Of Dreamz, pero se guardó de desvelar contra quién o quiénes se mediría «The CEO». Ahora, horas antes de la celebración de dicha cita, HOG lo hace oficial: Moné tendrá combate contra Hartwell, quien también tiene previsto debutar así sobre la promotora neoyorquina.

Poco después de su despido, Hartwell apareció junto a Mercedes Moné y Harley Cameron en una instantánea compartida por la Campeona TBS.

TrillerTV emitirá hoy en directo City Of Dreamz, velada que discurrirá desde la NYC Arena de la ciudad de Nueva York (Nueva York, EEUU). He aquí su menú anunciado.

