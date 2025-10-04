Mercedes Moné llega a Winnipeg Pro Wrestling

En su búsqueda de conquistar todo, Mercedes Moné sigue dando vueltas por el mundo, venciendo a rivales, ganando títulos…; recientemente, confirmamos su próximo combate con Persephone por el Campeonato Mundial Femenil CMLL en la Arena México. Y pronto debutará en un nuevo lugar: Winnipeg Pro Wrestling.

► El anuncio oficial de WPW

LA CEO LLEGA A WPW

Mercedes Moné reta a Jody Threat por el Campeonato Femenino de WPW.

¿Sumará Moné otro título a su colección o The Wild Child sacará a la CEO del negocio?

¡Casi 1300 entradas ya se han vendido, no te pierdas el evento más grande en la historia de WPW! Consigue la tuya en Ticketmaster.

Tu entrada incluye acceso al WPW FAN FEST en el Hotel Fairmont, el 19 de octubre de 4 a 6 pm. ¡Con meet & greet, fotos, mercancía exclusiva y mucho más!

Será la primera vez de Moné en la promotora WPW e igualmente la primera que enfrenta a Threat. También la tercera que lucha en Winnipeg. Anteriormente, lo había hecho en dos ocasiones con WWE, una en 2015 y otra en 2017, ambas en shows no televisados. En cambio, ha visitado Canadá muchas veces, empezando por la más reciente, cuando venció a Riho para defender el Campeonato TBS en AEW All Out 2025.

