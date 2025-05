Mercedes Moné la saluda en Double or Nothing y Natalya responde

Durante AEW Double or Nothing, Mercedes Moné hizo referencia a Natalya. Luego del evento, la Superestrella WWE le devolvió el saludo.

La Campeona TBS de All Elite Wrestling retuvo el título en el evento frente a Jamie Hayter para además ganar la Copa Owen Hart y la oportunidad de luchar por el Campeonato Mundial Femenil AEW contra Toni Storm en All In: Texas.

Mientras celebraba su triunfo, como vemos a continuación, «The CEO» gritó «You guys!» como suele hacer «The Queen of Harts»:

mercedes saying “YOU GUYSSSS” like nattie is sending me 😭😭😭#aewdon pic.twitter.com/pAtQC3TtHE

— sᴏᴜʟ ❦ (@ERAOFMONE) May 26, 2025