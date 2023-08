Mercedes Moné, ¿la gran sorpresa de AEW All In?

Invita AEW All In a no ser negativo ni demasiado puntilloso, pero que su cartel sólo contenga un combate protagonizado por mujeres debe ponerse de relieve: Hikaru Shida defendiendo el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Britt Baker, Saraya y Toni Storm.

Pero si All In London reproduce el espíritu de All Out 2021 y también supone una velada de sorpresas, puede que este punto flaco luzca menos grave. Y una aparición inesperada podría ser la de Mercedes Moné.

Especulación que ya no luce gratuita, tras comprobar cómo la gladiadora ha publicado un tuit donde puede vérsele en Londres.

¿Juega Moné con la comunidad luchística de internet? Veremos qué sucede dentro de unas horas, pero cabe recordar que el pasado mes Britt Baker mencionó a la ex-WWE como rival soñada.

Moné no compite desde el 21 de mayo, cuando perdió el Campeonato Femenil NJPW STRONG ante Willow Nightingale en el evento Resurgence y según los reportes, allí sufrió una lesión, sobre la que no conocemos novedades.

► AEW toma Wembley

Todo listo para el evento luchístico más importante de la historia reciente, que emanará desde el Wembley Stadium y presenta el siguiente cartel.

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: Aussie Open (c) vs. MJF y Adam Cole

CAMPEONATO FTW: Jack Perry (c) vs. Hook