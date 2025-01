Mercedes Moné: «Harley Cameron es inspiradora»

Con su actual actitud, Mercedes Moné no acostumbra a ver lo bueno en otras luchadoras, pero sí lo hace en Harley Cameron, su compañera en AEW. Una luchadora al que podría compararse quizá con Chelsea Green, la actual Campeona de Estados Unidos en WWE en dos sentidos. Por un lado, usa la comedia para abrirse camino. Por el otro, poco a poco se va ganando el cariño de los fanáticos y con ello recibiendo mayores oportunidades. Salvando las distancias, claro.

► Un crecimiento notable

Leamos lo que escribe Moné acerca de Harley en una nueva edición de su newsletter, Mone Mag, donde la triple campeona -reina en la casa Élite con el título de TBS, en RevPro con el cinturón Británico Indiscutido y en NJPW con la corona femenina de Strong- acostumbra a compartir sus sensaciones:

“Harley está lista para subirse al Moné Train, y ver su trayectoria en AEW ha sido emocionante. Su crecimiento en el ring ha sido nada menos que inspirador. Sé que pone el trabajo duro, viajando a varias escuelas de lucha en Florida y absorbiendo conocimiento de cualquiera con quien pueda conectarse entre bastidores en AEW. Así que no es una sorpresa que tenga el valor de perseguir el Moné Train—¡es difícil no hacerlo cuando tienes cuatro cinturones!

Pero Harley debería recordar que yo soy la estudiante definitiva del juego. He viajado por el mundo, aprendiendo de los mejores y enfrentando a los competidores más duros que existen. Claro, ha estado entrenando como loca, pero la realidad es que aún no ha conseguido una victoria en la televisión de AEW. Mientras tarareaba su pegajosa canción, Moné Train, no pude evitar reflexionar. Sí, es de Brisbane, Australia, pero el camino por delante será difícil para ella. Naurr, no será fácil.”