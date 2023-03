Mercedes Moné habló de Zoey Stark, Bayley y Natalya

La ex luchadora de la WWE, Mercedes Moné, quien ahora es conocida como la Campeona Femenina de IWGP, apostó por sí misma al dejar la empresa como agente libre a principios de 2023.

Se desconoce si regresará a la WWE, pues Moné abandonó la empresa en mayo de 2022 junto con Naomi, después de un desacuerdo creativo.

Mone recientemente apareció en el Planet Comic Con, donde se le preguntó a quién le gustaría enfrentar en la WWE si regresara. Según ella, le gustaría enfrentar a Zoey Stark en NXT, a Bayley, y a Natalya,

“Realmente me gusta Zoey Stark en NXT. Es supertalentosa y asombrosa. Está lista para despegar y brillar y, dada la oportunidad, me encantaría verla en Raw o SmackDown. Por supuesto, mi niña Bayley. Soy Aún no he terminado con ella. La amo, creo que es increíble. Natalya. Es una de mis favoritas y siento que nunca tuve la oportunidad de tener una pelea larga con ella. Me gustaría tener una pelea de Iron Woman con ella. Solía ​​entrenar con ella y solíamos entrenar durante una hora, sin parar, solo llamando. Sé que ella y yo tendríamos una increíble lucha de Iron Woman“.